Турецкая компания Baykar подписала с Азербайджаном контракт на поставку новых дальнобойных беспилотников-камикадзе MIZRAK. Соглашение заключено в рамках международной оборонной выставки ADEX 2026 в Баку.

Это первый известный экспорт MIZRAK. Новый беспилотник входит в линейку дальнобойных ударных систем Baykar наряду с дронами-камикадзе SİVRİSİNEK и K2, пишет Turdef.

Одной из особенностей MIZRAK является модульная конструкция. Аппарат может оснащаться двумя боевыми частями массой по 20 кг либо одной 20-килограммовой боевой частью в сочетании с пассивной радиочастотной головкой самонаведения. Последняя позволяет обнаруживать радиоизлучение и наводиться на работающие радиолокационные станции, что дает возможность использовать MIZRAK в качестве противорадиолокационного боеприпаса.

В стандартной конфигурации для наведения предусмотрены оптико-электронная система, а также спутниковая и инерциальная навигация GNSS/INS.

Беспилотник может взлетать с использованием шасси или ракетного ускорителя RATO. Также заявлена возможность взаимодействия MIZRAK с беспилотными комплексами Bayraktar TB2 и AKINCI.

Новая система дополнит уже имеющиеся у Азербайджана барражирующие боеприпасы.