Сотрудники Товузского таможенного управления выявили косметическую продукцию, которую пытались ввезти в Азербайджан без декларирования.

На линии импортного контроля таможенного поста «Красный мост» при проверке транспортного средства на стационарной рентгеновской установке в грузовом отсеке были обнаружены подозрительные изображения.

В ходе последующего досмотра таможенники обнаружили 4 752 единицы косметической продукции, не задекларированной в установленном порядке.

По факту проводится расследование.