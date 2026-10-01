На борту самолета авиакомпании AJet, выполнявшего рейс Лондон (Станстед) — Стамбул (Сабиха Гёкчен), произошел инцидент с иностранным пассажиром, который, по данным перевозчика, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 30 сентября на рейсе VF-1990. Как сообщили в AJet, мужчина начал беспокоить сидевшую рядом женщину, после чего вмешались члены экипажа.

Несмотря на предупреждения, пассажир продолжил вести себя агрессивно. Во время попытки его успокоить он напал на бортпроводника и другого пассажира, укусив обоих. В результате два человека получили травмы.

К нарушителю применили предусмотренные правилами обеспечения безопасности полета меры.

После посадки самолета в аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов. Он был задержан.