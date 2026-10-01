В средней школе №1 имени Амирхана Гусейнова в Агстафе произошел конфликт между двумя учителями, в результате которого одна из них получила травмы.

Учитель начальных классов 1981 года рождения П. Мамедова поссорилась со своей коллегой С. Ахмедовой из-за распределения учебных часов, передает АПА.

Пострадавшая утверждает, что во время конфликта коллега избила ее.

Женщина обратилась в отделение скорой медицинской помощи Агстафинской районной центральной больницы. В TƏBİB сообщили, что у нее диагностированы ушиб и ссадина правой руки. После оказания необходимой помощи пациентку в удовлетворительном состоянии отпустили домой на амбулаторное лечение.

В МВД Азербайджана сообщили, что по обращениям проводится расследование, назначена соответствующая экспертиза.