Уже бесполезно и даже несколько глупо спорить с таким утверждением, что искусственный интеллект (ИИ) с каждым днем все больше меняет функциональное содержание целых отраслей. ИИ беспрерывно преобразуется и, увеличивая свое присутствие в рабочем процессе конкретной отрасли, последовательно оформляет новые критерии современного профессионализма.

Да, сегодня можно смело констатировать, что профессиональная компетентность среднестатистического сотрудника любой организации в разы уступает потенциалам ИИ. Абсолютное первенство в таких стандартных рабочих критериях, как оперативность (скорость выполнения поставленной задачи) и информированность (способность сопоставлять, сравнивать и анализировать информацию), принадлежит именно ИИ. Буквально за считанные секунды ИИ обрабатывает информацию из сотен разнохарактерных источников, просто только для сбора которой сотруднику в прошлом понадобилось бы несколько дней. Более того, ИИ не капризничает, не устает и премии за хорошую работу не просит. Даже этих перечисленных факторов уже достаточно для утверждения того, что еще через несколько лет человек просто физически не сможет конкурировать с ИИ, а такое понятие, как «трудолюбие», потеряет свой первичный смысл.

Конечно же, стремительно развивающиеся ИИ не могут пройти мимо такой заманчивой отрасли, как сфера политических отношений. Да, политические имиджмейкеры давно уже используют методологический аппарат ИИ. Однако позволим себе утверждать, что это только начало больших перемен, которые под натиском ИИ будут неизбежно происходить также и в политике.

Публичному политику сегодня достаточно сложно чем-то удивить современное общество. Не случайно, что на Западе избирательные гонки больше похожи на продолжительные ток-шоу, нежели на серьезный политический процесс. Благодаря скоротечным информационным потокам в большинстве случаев общество узнает о происшедшем событии уже до того, как выйдет в свет официальная информация. Умные тексты «толпе» не нравятся, статичные тексты скучны, простая констатация фактов является бесполезной тратой времени, а старым «коммунистическим» лозунгам люди уже не верят. Отчасти именно поэтому в современной политике так часто злоупотребляют эмоциями.

Даже талантливый поэт, чтобы его стихи полюбили массы, прибегает к эмоциям. Порою не содержание стиха, а его выразительное чтение является причиной того, что текст запоминается людьми. А что при таких объективно существующих обстоятельствах остается делать человеку, который связал свою судьбу с политикой? Человеку, для которого политика является единственным источником дохода и сферой для самоутверждения? Человеку, который не может обогнать ИИ и физически не может быть более информированным, чем он, в политике остается всего лишь «играть» на публику.

Тем самым публичный политик все больше становится актером, для которого эмоции являются основным функциональным инструментом. Поэтому, несмотря на кажущийся прогресс, популизма в политике нам не избежать. Увы, но обстоятельства говорят о том, что в ближайшей перспективе популизм и демагогия все еще останутся излюбленными методами публичных политиканов.

Для того чтобы сохранить трезвый взгляд на происходящие вокруг нас события, надо ясно понимать, что задача таких политиков заключается не в разрешении конкретных вопросов, а в том, чтобы понравиться аудитории. Понравиться той самой аудитории, которая завтра может за него голосовать. Вердикт однозначен: популизм в политике не искоренить. Данное объективное обстоятельство, а также прессинг ИИ, с которым с каждым днем все сложнее конкурировать, ведут к тому, что для сохранения целостности системы управления и обеспечения безопасности национальных интересов «контроль» и «жесткость» останутся быть методологическими доминантами.