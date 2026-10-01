Государственное агентство морского и портового транспорта Азербайджана предупредило суда об ухудшении погодных условий в акватории Каспийского моря.

По данным Центра управления движением судов, со второй половины дня 2 октября до утра 3 октября на Каспии ожидается усиление северо-западного и северного ветра.

Скорость ветра составит 18–23 м/с, временами порывы будут достигать 25–28 м/с, а в открытом море — до 30 м/с.

Высота волн первоначально составит 2–3 метра, а затем может увеличиться до 3,5–5,5 метра.