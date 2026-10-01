Те страны, которые размещают ядерное оружие у границ с Россией, глубоко заблуждаются, что это принесет им безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

До этого официальный представитель Кремля заявил, что Литва будет под прицелом ядерного оружия России, если на территории республики будет размещено ядерное оружие. Позже литовский Сейм (парламент) одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия на территории республики.