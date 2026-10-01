Подписание и ратификация мирного соглашения должны стать одним из стратегических приоритетов правительства Армении. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, мир между Арменией и Азербайджаном уже стал реальностью, однако пока не получил полноценного институционального оформления.

«Важнейшая задача правительства — довести это ожидание людей до конца и достичь цели», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что ключевым шагом на этом пути должны стать подписание и последующая ратификация мирного соглашения. По словам премьера, именно исходя из этой цели необходимо формировать дальнейшую политическую стратегию правительства.