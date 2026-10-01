МИД Молдовы вызвал посла по особым поручениям России в Кишиневе и вручил ему ноту протеста после нарушения воздушного пространства страны тремя беспилотниками. Об этом сообщило молдавское внешнеполитическое ведомство в Facebook.

«Министерство иностранных дел вызвало посла по особым поручениям Российской Федерации в Кишиневе и вручило ему ноту протеста после того, как три дрона за один день нарушили воздушное пространство Республики Молдова», — говорится в сообщении.

По данным МИД, два из трех дронов упали и взорвались на территории Молдовы.