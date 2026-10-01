Армения намерена сохранять дружественные отношения с Ираном, однако не готова идти на шаги, которые могут привести к введению санкций против самой страны. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, комментируя новые ограничения США в отношении Тегерана.

«Мы изучаем пакет санкций. Мы со всеми нашими партнерами очень прозрачны. Особенно в случае с дружественными нам странами мы сделаем максимум, чтобы отношения оставались таковыми. Но есть линия, которую мы перейти не можем, — это риск попадания под санкции самой Армении», — сказал Пашинян.

По его словам, если возникнет реальная угроза введения ограничений против Еревана, армянским властям придется принять соответствующее решение.

Новые санкции США против авиационного сектора Ирана вступили в силу 23 сентября. Вашингтон предупредил, что аэропорты и компании, обслуживающие иранских авиаперевозчиков, могут столкнуться с ограничениями и риском отключения от американской долларовой системы.