По словам журналиста Амита Сегаля, проверяется версия, что один из пилотов пытался намеренно разбить самолёт, чтобы покончить с собой.

Он резко направил лайнер вниз, но второй пилот вступил с ним в борьбу и смог остановить снижение.

Пассажирка рейса Мириам рассказала 15-му каналу, что во время полёта пассажиры услышали крики. Когда открыли дверь кабины, там была кровь. По её словам, один из пилотов получил удар складным ножом.

Пассажиры вместе с экипажем вмешались в драку и остановили её. После этого самолёт совершил экстренную посадку.

11:10 По предварительным данным, сигнал бедствия на самолете Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевшем из Дубая в Тель-Авив, был активирован из-за драки на борту — конфликт возник между пилотами воздушного судна, сообщает израильский Channel 12.

Сообщается, что в состав экипажа FlyDubai входили два пилота – из России и Украины.

10:58 Самолет авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. По данным израильских СМИ, сообщение о захвате самолета могло быть связано с дракой на борту между членами экипажа.

По предварительным данным, причиной сигнала бедствия могла стать драка на борту. Отмечается, что во время полета пилот Boeing 737 вступил в физический конфликт с другим членом экипажа, что и стало причиной инцидента.

Во время снижения экипаж сначала передал код 7700, который означает общую чрезвычайную ситуацию, а затем код 7500 — сигнал о незаконном вмешательстве или возможном захвате самолёта.

После этого лайнер перешёл на ручное управление, развернулся и направился в сторону Саудовской Аравии. В какой-то момент связь с самолётом пропала. Посадку в аэропорту Бен-Гурион ему не разрешили.

Пилоты некоторое время не выходили на связь с диспетчерами в Израиле и Иордании.

10:45 Самолёт Boeing 737 Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы бедствия 7700 и 7500, используемый при возможном захвате.

Связь с экипажем пропала, Израиль поднял истребители. Лайнер изменил курс и начал удаляться от Тель-Авива.

На борту около 180 пассажиров. Информация уточняется.

Все рейсы в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановлены до прояснения ситуации, сообщает Channel 14.

Также сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац проводят консультации с высшим военным руководством страны в связи с инцидентом с самолётом Flydubai.