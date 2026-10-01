Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал отсутствие отдельных официальных мероприятий в годовщину начала 44-дневной войны, а также трансляцию концерта Общественным телевидением страны 27 сентября.

На брифинге 1 октября Пашинян заявил, что события войны на протяжении последних пяти лет неоднократно становились предметом общественного и политического обсуждения и, по его словам, практически не осталось связанных с ней тем, которые не были бы затронуты.

Премьер отметил, что в истории Армении существует множество трагических дат, которые не отмечаются отдельно. В этой связи он напомнил об учреждении единого Дня памяти погибших за Родину, который, по его словам, призван обеспечить одинаковое отношение к памяти погибших в различных вооруженных конфликтах. В качестве примеров Пашинян упомянул начало четырехдневной войны в апреле 2016 года и боевые действия 13 сентября 2022 года.

Касаясь трансляции концерта Общественным телевидением 27 сентября, премьер отметил, что вопрос проведения и показа развлекательных мероприятий возникает и применительно к другим датам, связанным с военными потерями.

«Сегодня также один из дней 44-дневной войны, когда у нас было много жертв. Затем наступит 9 ноября. Я хочу понять, будет ли возможно транслировать концерт 27 сентября через 8 или 10 лет?» — сказал Пашинян.

Пашинян полагает, что поскольку в истории Армении много трагических дней, может выясниться, что 360 дней — дни трагедий.