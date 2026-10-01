Президент Украины Владимир Зеленский приехал на фронт, где записал обращение к украинцам. Ролик опубликован в его Telegram-канале.

Зеленский обратился к военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и простым гражданам.

«Вот здесь, на полу из досок, среди маскировочных сеток, конечно, среди шевронов и флагов наших — именно в таких местах, без преувеличения, решается судьба Украины, судьба Европы, свободного мира. Здесь обретается Независимость. И путь к миру лежит вот этими лабиринтами, такими коридорами. И когда мы говорим: «Украина держится», то начало вот эта устойчивость берет именно на фронте, в таких пунктах управления и на каждой нашей позиции, где Украина есть, потому что у Украины есть защитники, есть защитницы. Есть наши воины. Люди, которые делают такие места местами нашей действительно силы, украинской силы», — сказал Зеленский.