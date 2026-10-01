Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана задержало шесть человек, подозреваемых в организации незаконных онлайн-казино. Общий оборот связанных с их деятельностью финансовых операций превысил 5 млн манатов.

Как сообщили в МВД, задержаны Хагани Ализаде, Вусал Тагиев, Асим Зейнал, Эмин Махмудов, Султанали Байрамов и Турал Керимли.

По данным следствия, подозреваемые арендовали квартиру в Ясамальском районе Баку, где через запрещенный в Азербайджане интернет-ресурс chckeeper.net создали виртуальные кассы под названиями Tilk007, Rahat001 и Rahat98.

Установлено, что незаконные ставки и азартные игры организовывались через профили Jaguar Casino и Rahat Casino. Для привлечения участников и приема денежных средств использовались WhatsApp и Telegram.

Во время обыска в квартире правоохранители обнаружили и изъяли 55 мобильных телефонов и 177 банковских карт, а также электронные носители и другие материалы, имеющие значение для расследования.

По данным МВД, общий оборот финансовых операций при организации и управлении незаконными онлайн-казино превысил 5 млн манатов.

Возбуждено уголовное дело. Все шестеро привлечены в качестве обвиняемых и по решению суда заключены под стражу. Расследование продолжается.