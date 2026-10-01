Увеличение объема транзитных грузов, проходящих через Азербайджан, до 25 млн тонн в год может существенно увеличить доходы страны от международных грузоперевозок. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Как отметил депутат на своей странице в соцсетях, президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума заявил, что объем транзитных грузов через страну в 2026 году достигнет 16 млн тонн, а к 2030 году поставлена цель увеличить его до 25 млн тонн.

По словам Байрамова, официальные статистические данные показывают значительный объем доходов, формируемых международными грузоперевозками. В 2025 году по железной дороге в Азербайджане было перевезено 16,813 млн тонн грузов, из которых 14,269 млн тонн пришлись на международные перевозки. Доходы от железнодорожных грузоперевозок составили 383,996 млн манатов, из них 333,911 млн манатов — от международных перевозок.

Доходы от международных грузоперевозок воздушным транспортом составили около 2,397 млрд манатов. Еще 57,382 млн манатов было получено от международных перевозок морским транспортом, 266,560 млн — трубопроводным транспортом и 204,275 млн манатов — автомобильным транспортом. В совокупности, по подсчетам депутата, доходы от международных грузоперевозок в 2025 году составили около 3,3 млрд манатов.

Байрамов считает, что достижение поставленной цели по увеличению транзитных перевозок до 25 млн тонн создает потенциал для роста этих доходов до более чем 5 млрд манатов в год.