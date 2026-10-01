Абшеронская районная исполнительная власть объявила тендер на организацию праздничных мероприятий по случаю 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Предполагаемая стоимость закупки составляет 154 344 маната.

Основное мероприятие планируется провести для 200 человек (семей шехидов и ветеранов) в ресторане в Хырдалане. Отмечено, что их накормят холодными и горячими закусками, салатами, шах-пловом, саджем с бараниной, шашлыком, фруктами, тортом с чаем из самовара.

Для проведения мероприятия также требуется LED-экран площадью не менее 15 кв. метров, профессиональная звуковая система и ансамбль музыкантов.

Отдельной строкой предусмотрены 200 новогодних подарочных коробок для детей из семей шехидов и ветеранов. Каждая коробка должна быть изготовлена из плотного картона, оформлена в новогодней тематике и содержать не менее 15 видов сладостей, включая шоколадные конфеты, печенье, мини-бисквиты, шоколадные крекеры, шоколадное яйцо с сюрпризом и другие кондитерские изделия. В набор также должен входить новогодний сувенир или игрушка.

Для детей планируется организовать примерно 60-минутную праздничную шоу-программу с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим и шестью аниматорами. В программе должны быть интерактивные игры, музыкальные номера, пенное шоу, фокусы и другие развлекательные элементы.

Тендер также предусматривает услуги профессиональных фотографа и видеографа, включая последующую обработку фотографий и монтаж видеоматериалов.

Отдельно предусмотрена транспортировка семей шехидов и ветеранов из 16 населенных пунктов Абшеронского района. Транспорт должен одновременно обеспечить комфортную и безопасную перевозку до 150 человек, доставить участников к месту проведения мероприятия не позднее чем за 30 минут до его начала и после завершения вернуть обратно.

Организатор также должен установить новогоднюю елку высотой не менее 3 метров, декоративные праздничные украшения.

Музыкальная часть мероприятия предполагает участие не менее пяти популярных исполнителей. При этом в техническом задании установлено требование о выступлении как минимум двух народных артистов, двух заслуженных артистов и одного популярного певца.