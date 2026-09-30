Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала дождаться уточнений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу его слов об изменении российско-армянских отношений.

«Надо понять, о чем говорил Никол Воваевич Пашинян, заявляя, что отношения Еревана с Москвой не будут такими, как прежде. А может быть, он имел в виду, что они будут только лучше. Давайте дождемся его уточнения на этот счет, а потом будем комментировать», – сказала Захарова.

Ранее Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией «не будут такими, как прежде». По его словам, до этого Ереван и Москва сотрудничали в период военного конфликта, тогда как теперь отношения двух стран следует пересмотреть с учетом установления мира между Азербайджаном и Арменией.

