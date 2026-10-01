Россия потребовала от группы сотрудников посольства Венгрии в Москве и генеральных консульств страны в Санкт-Петербурге и Казани покинуть территорию страны в течение двух недель. Об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве заявили, что решение стало зеркальным ответом на высылку российских дипломатов из Венгрии, назвав действия Будапешта «безосновательными и откровенно недружественными».

Венгерский МИД подтвердил решение Москвы и заявил, что не заинтересован в эскалации, однако намерен сохранить дипломатическое присутствие в России.