Начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майор Сергей Никитушкин арестован.

Вчера вечером 51-летнего офицера отправили в СИЗО, суть дела, по которому он обвиняется, пока не известна.

Никитушкин — участник российско-украинской войны, он получил звание генерал-майора 9 декабря 2024-года.

В зону ответственности Никитушкина входило обеспечение полигонов армии. Предположительно, он курировал вопросы планируемой модернизации учебных площадок для танковых подразделений по всей стране.