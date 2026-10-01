Центр обеспечения здравоохранения объявил тендер на закупку вакцин и медицинских средств для иммунопрофилактики инфекционных заболеваний среди детей. Предполагаемая стоимость закупки составляет 11 млн 123 тыс. 218,87 маната.

Планируется приобрести вакцины для профилактики сразу трех инфекций — вируса папилломы человека (ВПЧ), ротавирусной инфекции и полиомиелита. В частности, предусмотрена закупка 18 тыс. доз девятивалентной вакцины против ВПЧ в одноразовых шприцах.

Также планируется приобрести 135 тыс. доз ротавирусной вакцины. Для профилактики полиомиелита предусмотрена закупка 18 тыс. флаконов инактивированной полиовакцины и другие расходные материалы.