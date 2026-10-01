Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге для журналистов, что Ереван пока не получал никаких сигналов о возможном повышении цены на российский газ.

«На данный момент у нас нет никаких подобных сигналов, поэтому обсуждение этого вопроса считаю несвоевременным», — сказал Пашинян.

При этом премьер отметил, что правительство рассматривает различные сценарии на случай изменения ситуации.

«Мы, естественно, обсуждаем самые разные сценарии — и связанные не только с этим, а вообще со всем. В этом и заключается роль правительства: просчитывать, взвешивать все «за» и «против»», — подчеркнул он.

Пашинян добавил, что с подобными вопросами сталкивается ежегодно с 2018 года, однако на данный момент оснований говорить о повышении цены на газ нет.