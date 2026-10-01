Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Медиафорума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящего в Баку на тему «Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире».

Глава государства поприветствовал участников форума и отметил особую роль СВМДА в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионе.

«Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, объединяющее 28 государств и охватывающее 90 процентов территории азиатского континента, является важной и уникальной диалоговой площадкой, способствующей обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, а также укреплению взаимного доверия и сотрудничества между государствами-членами в целях содействия устойчивому развитию», — говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что Азербайджан, председательствующий в СВМДА на протяжении последних двух лет, последовательно работал над укреплением институциональных возможностей организации, расширением практического сотрудничества и повышением ее роли в системе международных отношений.

Алиев напомнил, что в период председательства Азербайджана в Баку состоялись встречи высокого уровня по различным направлениям, а также мероприятия с участием аналитических центров, экспертов, представителей деловых кругов и молодежи. По его словам, это способствовало активизации взаимодействия внутри СВМДА и дальнейшему укреплению позиции Азербайджана как пространства для диалога и многостороннего сотрудничества.

Особое значение, по словам президента, имеет проведение в Баку в преддверии саммита СВМДА первого Медиафорума организации, инициированного Азербайджаном. Форум позволяет привлечь внимание как к роли СВМДА на международной арене, так и к работе, проводимой Азербайджаном совместно с государствами-членами в период своего председательства.

Говоря о теме форума — «Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире», — Алиев подчеркнул, что информационная и коммуникационная сферы являются важной составляющей процесса укрепления доверия.

«Медиа рассматриваются уже не только как средство обмена информацией, но и как важный инструмент общественной дипломатии, взаимопонимания и регионального сотрудничества», — отметил президент.

Азербайджан, по его словам, уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникаций в рамках СВМДА, расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-членами в области СМИ и совершенствованию механизмов обмена информацией.

Президент отметил, что сформировавшиеся за последние годы партнерские связи между различными медиаструктурами, а также участие представителей СМИ государств-членов СВМДА в международных мероприятиях, проводимых в Азербайджане, создали условия для практического сотрудничества в этой сфере.

Отдельно Ильхам Алиев остановился на трансформации глобального информационного пространства в условиях изменения геополитической ситуации.

«Сегодня мир переживает сложный период, характеризующийся стремительно меняющимися геополитическими реалиями, растущими вызовами безопасности, коренными трансформациями в сфере медиа. В цифровой век, когда сталкиваются различные интересы и взгляды, любая распространяемая информация обладает потенциалом влиять на отношения между обществами и государствами», — заявил глава государства.

По его словам, СМИ, освещающие происходящие процессы и доносящие информацию до общества, обладают возможностью влиять на формирование общественного мнения, взаимного доверия и понимания, а также на диалог и перспективы сотрудничества.

Президент особо указал на риски, связанные с дезинформацией и развитием технологий искусственного интеллекта.

«Широкое распространение дезинформации, создание ложной информации и материалов с использованием технологий искусственного интеллекта напрямую влияют на уровень общественного доверия. В условиях стремительного роста роли социальных сетей и цифровых платформ в информационном пространстве возрастают и подотчетность СМИ и возложенная на них ответственность», — говорится в обращении.

Как отметил Алиев, происходящие изменения повышают требования к профессионализму и объективности медиаинститутов и делают необходимым формирование общей информационной ответственности.

«Достоверность информации должна стать показателем качества не только профессиональной журналистики, но и информационной среды в целом», — подчеркнул президент.

В этой связи глава государства отметил важность укрепления сотрудничества между государственными структурами, медиасубъектами, цифровыми платформами, журналистами, исследователями и гражданским обществом.

Повышение медиаграмотности и ответственное применение новых технологий Алиев назвал важными условиями формирования устойчивых основ общественного доверия.

Президент подчеркнул, что проведение Медиафорума СВМДА имеет особое значение с точки зрения наполнения сотрудничества в медиасфере новым содержанием и определения новых направлений взаимодействия.

«Уверен, что нынешний форум с участием авторитетных представителей медиа дружественных стран будет способствовать развитию взаимодействия в медиасфере на пространстве СВМДА, реализации совместных проектов, обмену опытом по осуществлению честной, эффективной и оперативной коммуникации», — заявил Ильхам Алиев.

В завершение глава государства пожелал участникам Медиафорума СВМДА успешной работы и плодотворных дискуссий.