Президент США Дональд Трамп допустил возобновление бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

На вопрос журналиста о возможности новых ударов после выборов Трамп ответил: «Возможно». При этом американский президент заявил, что США располагают значительными запасами вооружений и готовы делиться ими с союзниками.

Трамп также сообщил, что отклонил предложение Тегерана о прекращении огня. По его словам, иранская сторона предлагала открыть Ормузский пролив, однако предложенные условия Вашингтон счел недостаточными.

«Они предложили открыть пролив. Вы видели некоторые элементы предложения, хотя и не все. Но этого просто недостаточно. Даже близко недостаточно», — заявил президент США.

Говоря о том, что конфликт с Ираном продолжается уже седьмой месяц вместо ранее обозначенных шести-восьми недель, Трамп связал это со своим решением продолжить военную кампанию после ударов по иранским ядерным объектам.

«Я мог остановиться тогда, но захотел продолжить», — сказал он.

Отдельно Трамп заявил, что после заключения соглашения с Тегераном цены на нефть могут вернуться к прежнему уровню.

Президент США также заявил, что без его пребывания на посту главы государства Израиль и Саудовская Аравия могли бы быть уничтожены. Эти слова он также произнес в интервью Time.