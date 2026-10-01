Министр обороны Великобритании лорд Вернон Коакер навал Азербайджан ценным партнером и заявил об углублении оборонного сотрудничества.

«Я нахожусь в Азербайджане, чтобы углубить оборонное сотрудничество с ценным партнером, опираясь на результаты моего первого визита в декабре 2025 года. Я снова встретился с президентом, а также с коллегами из министерств Азербайджана. Во все более нестабильном и опасном мире наше партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении, становится важнее, чем когда-либо. Наше стратегическое партнерство будет способствовать углублению сотрудничества в наиболее важных сферах: экономическом росте, безопасности и инновациях. Оборонная промышленность Великобритании находится в авангарде инноваций. Я горжусь тем, что делегация из 18 британских компаний впервые представлена на стенде Министерства обороны Великобритании на оборонной выставке в Азербайджане. Я уезжаю с уверенностью и оптимизмом в том, что мы продолжим и дальше углублять наше оборонное сотрудничество», — отметил он в видеообращении, опубликованном на странице посольства Великобритании в Азербайджане в соцсети Х.