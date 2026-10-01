2 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером местами пройдут дожди с грозами, а ближе к ночи осадки могут приобрести ливневый характер. Северо-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха в столице ночью составит +16…+19°C, днем — +21…+26°C.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных районах — сильные ливни, грозы и град. В высокогорных районах прогнозируется снег. К вечеру интенсивность осадков может усилиться.

Ночью и утром местами ожидается туман, днем в отдельных районах усилится западный ветер.

Температура в регионах составит ночью +14…+18°C, днем — +23…+27°C, в горах ночью — +5…+10°C, днем — +10…+15°C.