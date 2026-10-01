Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение национальной команды из-за чувства «предательства», приводит слова журналист Эду Агирре, которого считают другом футболиста, Madrid Xtra в соцсети Х.

«На встрече Криштиану Роналду, президента Португальской федерации футбола и Жорже Жезуша тренер попросил у Криштиану прощения, что заставил его разминаться в течение 30 минут, а затем так и не выпустил на поле. Жезуш не только попросил прощения, но и пообещал Криштиану публично извиниться на пресс-конференции и признать, что допустил ошибку», — сказал Агирре.

Однако, по словам журналиста, Жезуш не сдержал обещание: «На пресс-конференции сказал вещи, которые не соответствуют действительности. Именно это привело Криштиану в ярость».

«Криштиану чувствует себя преданным. Представьте, ваш тренер наедине говорит вам: «Я неправильно все организовал. Мы вместе в этой ситуации, прости меня. Я проясню все на пресс-конференции и извинюсь. Все будет хорошо, не волнуйся». А затем выходит на пресс-конференцию и показывает, что именно он здесь все контролирует, а Криштиану — всего лишь очередной игрок. Поэтому он и уедет домой. Это предательство», — заключил Агирре.

41-летний Роналду 27 сентября впервые за 18 лет провел весь матч на скамейке запасных, чем игрок остался недоволен. После пресс-конференции Жезуша, на которой тренер отрицал наличие конфликта между ним и игроком, Роналду покинул стадион и вызвал свой частный самолет из Мадрида. Футболист обещал позднее рассказать о причинах своего решения.