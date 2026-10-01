Нередко историю лучше всего объясняют не заявления политиков, не дипломатические документы, а рассказ одного человека. В данном случае — история этнической армянки из России, которая садится в самолет, прилетает в Баку, показывает паспорт с армянской фамилией, выходит из аэропорта, едет в отель, гуляет по городу, идет на «Формулу-1» — и потом рассказывает миллионам людей: со мной ничего страшного не произошло.

Именно это сегодня делает Ольга Тамазян. Жительница Санкт-Петербурга приехала в Баку вместе с сестрой на Гран-при Азербайджана. Причем ехала небеспечно. Она сама рассказывает, что заранее написала во всевозможные службы, потому что прекрасно понимала, куда направляется и какой может быть реакция на ее армянскую фамилию. Ответ был простой: приезжайте, проблем возникнуть не должно.

В бакинском аэропорту действительно состоялся короткий разговор с пограничниками. Их спросили, где они будут жить. Несколько минут — и все. А дальше были пять дней Баку, в течение которых не было ни одного случая, когда кто-нибудь решил бы устроить ей «охоту» за армянскую фамилию.

«До сих пор не понимаю, зачем формируют такую яркую позицию, в которой есть ненависть друг к другу», — говорит Тамазян.

Она увидела то, что многие годами не хотели замечать: реальная жизнь иногда оказывается совершенно не похожей на телевизионную картинку. Особенно символично, что армянская туристка побывала и в Парке Победы. Символично потому, что именно там и возникает главный вопрос: если человек с армянской фамилией может спокойно приехать в Баку, гулять по городу, посещать туристические места и потом публично рассказывать об этом без всякого страха, то где же та самая «вечная ненависть», о которой столько лет рассказывали людям?

И здесь невозможно не вспомнить историю Сергея Гюрджиана. В октябре 2011 года эта история начальника управления экспортных продаж АвтоВАЗа, российского гражданина армянского происхождения, стала поводом для примитивных спекуляций и манипуляций. Гюрджиан не смог попасть на рейс Москва — Баку. Дело в том, что в AZAL пассажиру сообщили о необходимости гарантий безопасности с учетом его армянского происхождения.

Наши земли тогда находились под армянской оккупацией, и авиакомпания AZAL была права в своих требованиях. Но что произошло далее? Гюрджиан и сопровождавший его коллега устроили конфликт с сотрудниками. В результате обоих сняли с рейса. После чего давно уже нерукопожатный пропагандист Владимир Соловьев посвятил случившемуся эмоциональный эфир и написал материал под заголовком «Капля армянской крови». В своей статье он писал о «дикой звериной ненависти».

Прошло пятнадцать лет, и тот же самый Соловьев давно уже выступает в роли «попугая войны», оправдывая страшные преступления России против Украины. Он давно уже находится под санкциями ЕС. И вот в Баку приезжает Ольга Тамазян. Не спортсменка в составе международной делегации, не чиновник, не участник официального мероприятия, а обычная туристка.

И она рассказывает о Баку совсем не то, что когда-то рассказывали зрителям российские пропагандисты. По сути, демонстрируя самый важный урок последних лет. Он заключается в том, что все изменилось — наш регион, сама реальность. Азербайджан вернул контроль над своими международно признанными территориями. После чего исчезла та политическая и территориальная проблема, которая десятилетиями определяла отношения между двумя странами и превращала практически любой контакт между азербайджанцами и армянами в продолжение конфликта.

И теперь постепенно появляется пространство для другой реальности. Не идеальной и не мгновенной, но новой. И вот в июле в Баку проходил чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, на котором армянский борец Янес Назарян завоевал золотую медаль в категории до 71 килограмма. После победы он высоко оценил организацию соревнований и заявил, что армянскую делегацию приняли очень хорошо и создали все условия для комфортного участия. Главный тренер армянской сборной Гагик Хачатрян также говорил о высоком уровне организации. Более того, в Баку прозвучал гимн Армении — после победы Назаряна. Подумать только! Еще недавно сама мысль об армянском гимне в Баку казалась практически невозможной. А теперь он прозвучал, и никто не сорвал церемонию.

А ведь есть еще один показатель перемен — уже экономический. В 2026 году Азербайджан начал непосредственно поставлять товары в Армению. Только за первое полугодие объем экспорта из Азербайджана в Армению составил $17,129 млн. Параллельно через территорию Азербайджана пошли транзитные грузы из России в Армению: зерно, удобрения, древесина, пропан и другие товары. К сентябрю объем российского транзита через Азербайджан в направлении Армении уже исчислялся десятками тысяч тонн.

Вот она — новая реальность. В которой товары из Азербайджана и через Азербайджан идут в Армению. В которой в Баку приезжают спортсмены из Армении. В которой в нашу столицу спокойно приезжает армянка и по возвращении домой рассказывает, что пять дней прожила тут безопасно и комфортно.

Разумеется, было бы наивно утверждать, что все проблемы исчезли. Слишком тяжелым был конфликт. Слишком много семей по обе стороны границы потеряли близких. Слишком много боли накопилось за десятилетия. Но именно поэтому особенно важно замечать каждое изменение. Мир не устанавливается сразу и росчерком пера политиков. Он начинается с вещей, которые еще вчера казались невозможными. В том числе и с человека, который приезжает в город, который еще недавно воспринимал как опасный для себя, а потом честно говорит: «Я была в шоке. Все прошло замечательно».