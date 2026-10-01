Война и напряжённость в регионе повышают значение связей между соседями. Для Ирана это возможность поддерживать торговлю, развивать сухопутные маршруты и укреплять энергетическое снабжение. Для Азербайджана — ускорить совместные инфраструктурные проекты и сохранить конструктивный диалог по вопросам региональной безопасности. Особенно если твой сосед, это страна с многомиллионным азербайджанским населением, страна с которой связанна большая часть твоей собственной истории. Именно эти задачи оказались в центре визита вице-премьера Шахина Мустафаева в Тегеран в последние числа сентября.

В общем-то, именно этот фактор является основным двигателем двусторонних отношений. Войны начинаются и заканчиваются, политики приходят и уходят, а народы, их интересы остаются. К тому же есть еще и прагматика, диктующая необходимость взаимодействовать. Тем более когда многие совместные проекты уже подошли к этапу, практической реализации.

Скажем, пограничная инфраструктура у автомобильного моста Агбенд — Келале в рамках проекта Аразского коридора во многом уже создана. По опубликованным сообщениям, сам мост уже построен, однако для открытия перехода необходимо подготовить сопутствующие объекты и завершить согласования, чтобы новой дорогой могли воспользоваться перевозчики. Призывы Мустафаева ускорить завершение работ и открыть совместные объекты отражают стремление сторон приблизить этот срок.

Примечательно, что несмотря на войну в регионе, взаимная торговля продолжает расти, а расширение пограничных переходов и транспортных мощностей может придать торговле дополнительный импульс. Рост небольшой – в несколько миллионов долларов, но вполне чувствительный. Иран сегодня находится в морской блокаде и любые сухопутные связи для него жизненно необходимы.

Важной темой переговоров стала энергетика. В северных и западных районах Ирана зимы бывают суровыми, а температура нередко опускается ниже минус десяти градусов. С наступлением холодов растёт потребление газа на отопление, что увеличивает нагрузку на энергоснабжение страны. Поэтому перед наступлением холодов Иран рассматривает возможность получать больше электроэнергии из Азербайджана. Этот вопрос обсуждался 28 сентября на встрече заместителя министра энергетики Эльнура Солтанова с руководителем иранской компании TAVANIR Мохаммадом Аллахдадом. Стороны также говорили о совместных гидроэлектростанциях и обменных поставках газа и электричества. Конкретные объёмы ещё предстоит согласовать после оценки возможностей сетей, но в Тегеране явно спешат.

Здесь ещё свежа память о зиме 2024–2025 годов, когда перебои с энергоснабжением вынуждали власти закрывать школы и учреждения, а нехватка топлива ограничивала работу электростанций. Последствия войны могут ещё больше осложнить положение, особенно в столичном регионе, который, по приведённым сведениям, пострадал сильнее всего. В августе руководство TAVANIR сообщало о необходимости восстановить повреждённую энергетическую инфраструктуру и наладить снабжение электростанций газом.

Дополнительные поставки из Азербайджана могли бы помочь Ирану пройти холодный сезон с меньшими перебоями. Теперь сторонам нужно договориться об объёмах, сроках и условиях поставок.

Нефтегазовое сотрудничество Мустафаев обсудил с министром нефти Мохсеном Пакнежадом 29 сентября. У двух стран уже есть опыт совместной работы. Иранская NICO владеет десятипроцентной долей в проекте «Шахдениз», а в 2018 году Баку и Тегеран подписали меморандум о совместной разработке блоков Каспийского моря. На нынешней встрече речь шла о выполнении прежних договорённостей и дальнейших возможностях сотрудничества. При этом участие иранской NICO в проекте „Шахдениз“ учитывается в американском санкционном законодательстве, предусматривающем специальные исключения для поставок газа с этого месторождения в Турцию и Европу.

Но, пожалуй, наиболее чувствительная часть визита касалась безопасности. На встрече с Мохсеном Резаи обсуждались Аразский коридор, энергетические и водные проекты, охрана границ и борьба с контрабандой. Шахин Мустафаев вновь заявил, что территория Азербайджана не может использоваться для враждебных действий против соседних государств, и отверг предположения о её использовании против Ирана.

Для Тегерана эти заверения особенно важны в условиях войны. При этом Баку подкрепляет свою позицию практической помощью. Через Азербайджан в Иран доставляются гуманитарные грузы, а сама страна также неоднократно направляла помощь южному соседу. Иранское руководство отмечало эту поддержку и выражало признательность Баку. Когда люди сталкиваются с последствиями войны, значение имеют именно такие действия.

На встрече с президентом Масудом Пезешкианом обсуждавшиеся проекты получили поддержку на высшем уровне. Он подчеркнул важность отношений с Азербайджаном и призвал ускорить выполнение договорённостей с профильными министерствами. Президент также выступил за расширение автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения между странами. Для Пезешкиана, уроженца иранской провинции Западный Азербайджан, связи с Баку имеют особое значение. Он всегда последовательно выступал за их укрепление, понимая ценность добрососедства и историческую близость двух народов.

В целом визит ещё раз показал, что Баку и Тегеран заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и не строят свои отношения исходя из текущей конъюнктуры. Это подтвердил и телефонный разговор Ильхама Алиева с Масудом Пезешкианом по случаю дня рождения иранского президента. Теперь многое зависит от того, насколько быстро достигнутые договорённости воплотятся в конкретные дела.

У этой работы есть и более долгий смысл. Война когда-нибудь закончится, но люди, оказавшиеся в западне геополитического конфликта, будут помнить, кто помог им в самый трудный момент. Из такой памяти складывается отношение к соседней стране, которое сохраняется дольше любых официальных заявлений.