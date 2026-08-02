С 1 августа в Азербайджане вступили в силу новые ограничения на переводы с карты на карту, согласованные Центральным банком и коммерческими банками, пишут местные СМИ.

Теперь можно совершать не более пяти исходящих и пяти входящих переводов в день. При этом дневной лимит по сумме отсутствует, однако общий месячный лимит составляет 20 000 манатов. Переводы между собственными картами под ограничения не подпадают.

Также введены лимиты на электронные кошельки: не более двух в манатах и по одному в каждой иностранной валюте. Новые меры направлены на борьбу с мошенничеством, уклонением от налогов и незаконными азартными играми. Пока официально о новых правилах сообщил только Azər Türk Bank.