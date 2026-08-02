Нормализация отношений между Ереваном и Баку достигла большего прогресса, чем армяно-турецкий диалог, заявил кандидат на пост спикера Национального собрания Армении от правящей фракции Рубен Рубинян.

По его словам, Азербайджан отменил ограничение на железнодорожный транзит в Армению раньше, чем Турция. Кроме того, между Ереваном и Баку уже налажена прямая торговля нефтепродуктами, что указывает на более существенный прогресс в развитии двусторонних связей, полагает Рубинян.

Комментируя процесс нормализации армяно-турецких отношений, кандидат на пост спикера заявил, что теперь от Анкары ожидаются более активные действия. Он отметил, что не видит препятствий для установления дипломатических отношений между Арменией и Турцией, а также открытия границы, добавив, что это может произойти «хоть завтра».

Вместе с тем Рубинян признал, что диалог развивается медленнее, чем рассчитывал Ереван. При этом нормализация отношений с Турцией является лишь вопросом времени, предположил он.