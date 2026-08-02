Украинские беспилотники утром в воскресенье атаковали склад компании Wildberries в поселке Новосемейкино под Самарой, в результате чего произошло возгорание.

Факт атаки и пожара на складе Wildberries подтвердили сама компания и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», – сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы Wildberries-Russ.

Украинские мониторинговые каналы публикуют видео и фотографии, предположительно снятые жителями региона, на которых виден большой столб дыма. Склад Wildberries начал работу в мае 2025 года.

Кроме того, в ночь на 2 августа украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. По данным РБК-Украина, после ударов произошли возгорания в районе аэропорта и аэродрома Энгельс.

Сообщения об угрозе атаки беспилотников начали поступать около 02:00. Спустя час стали появляться данные о последствиях налета.

На кадрах, распространяемых из Саратова и Энгельса, видны масштабные очаги возгорания и густые столбы дыма, заметные на значительном расстоянии от места происшествия.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт повреждения объектов в результате атаки беспилотников. «В результате атаки БПЛА повреждение гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы», – говорится в сообщении Бусаргина. По его словам, в результате ночной атаки погибли два человека.

Взрывы также были слышны в районе военного аэродрома «Энгельс-2». Город Энгельс находится на противоположном от Саратова берегу Волги. На аэродроме базируются российские стратегические бомбардировщики.

Минобороны РФ заявило об «уничтожении» за ночь силами противовоздушной обороны 635 беспилотников ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, Московским регионом, Краснодарским краем, а также Крымом.