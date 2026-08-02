В Мексике задержан главарь картеля «Лос-Рейес» Альфонсо Фернандес Магальон, известный по прозвищу «Пончо Ла Кирингуа». Об этом сообщил министр безопасности и защиты граждан Омар Гарсия Арфуч, передает газета La Jornada.

Операция по задержанию прошла 1 августа в населенном пункте Имбаракуаро муниципалитета Лос-Рейес-де-Сальгадо в штате Мичоакан. По данным издания N+, этот район считается зоной влияния задержанного.

В операции участвовали армия, Национальная гвардия, военно-морские силы, Министерство безопасности, Генеральная прокуратура и полиция штата.

«Задержанный имеет ордер на арест по обвинениям в незаконном лишении свободы и мятеже; кроме того, власти США предлагали вознаграждение до $5 млн за информацию, которая привела бы к его аресту», – заявил Арфуч в соцсетях.

Мексиканские власти также связывают Магальона с кражами автомобилей, вымогательством и наркоторговлей. Расследование против него ведет и Управление расследований национальной безопасности США, которое объявило награду в $5 млн за информацию о нем.

Вместе с ним были задержаны еще два человека – Мартин Сильва Осорнио и Федерико Пласенсия Мендоса. По данным N+, при них обнаружили наркотики, оружие и боеприпасы.

Фернандеса Магальона считают соратником Хуана Хосе Фариаса Альвареса, известного как «Эль Абуэло», который возглавляет картель «Тепалькатепек».

После задержания предполагаемые участники группировки заблокировали дороги и подожгли автомобили в муниципалитетах Лос-Рейес и Перибан, пытаясь помешать вывозу задержанных.