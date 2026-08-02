Правительство Армении в воскресенье сложило полномочия, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Сегодня началось заседание Национального собрания Армении девятого созыва. В соответствии со статьей 158 Конституции Армении, в первый день работы нового парламента правительство подает в отставку. Я подписал соответствующее заявление, адресованное президенту, попросив принять отставку правительства», – сказал Пашинян в видеообращении.

Он отметил, что до формирования нового состава правительства члены исполнительного органа продолжат исполнять свои обязанности.

Пашинян также сообщил, что согласно статье 149 Конституции Армении президент страны должен незамедлительно назначить премьер-министром кандидата, которого предложит парламентское большинство. По его словам, правящая сила представит своего кандидата в тот же день, после чего состоится назначение.

Согласно окончательным результатам парламентских выборов, опубликованным 14 июня, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила более 49,7% голосов. Это позволяет ей самостоятельно сформировать новое правительство. Партия «Сильная Армения» российского-армянского миллиардера Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, а блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна – более 9,9%.