Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил обеспокоенность в связи с атаками на объекты энергетической инфраструктуры, подчеркнув, что на восстановление утраченных мощностей потребуется время. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПЕК.

«Комитет также выразил обеспокоенность в связи с атаками на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных энергетических активов до полной мощности — дорогостоящий и длительный процесс, что в целом влияет на доступность энергоснабжения», — говорится в сообщении.

В ОПЕК+ подчеркнули, что любые действия, способные поставить под угрозу стабильность энергоснабжения, включая атаки на инфраструктурные объекты и перебои в работе международных морских маршрутов, усиливают колебания на рынке и снижают эффективность усилий альянса по сохранению его стабильности в интересах производителей, потребителей и мировой экономики.

Кроме того, комитет рассмотрел текущую ситуацию на рынке и отметил значимую роль ОПЕК+ в обеспечении стабильности энергетического сектора. Также была подчеркнута необходимость защиты международных морских путей для поддержания бесперебойных поставок энергоресурсов.