В аэропорту Нюрнберга 11 пассажиров сняли с рейса после массовой драки, сообщает газета Bild.

По информации издания, конфликт произошел 31 июля около 22:30 (1 августа 00:30 по бакинскому времени) в терминале аэропорта. В ссоре, переросшей в драку, участвовали около 20 человек. Поводом для конфликта стал спор из-за порядка в очереди. Предположительно, 29-летний гражданин Турции ударил по лицу 43-летнего соотечественника, после чего между участниками вспыхнула массовая драка.

На место прибыли сотрудники полиции, которые установили личности участников инцидента и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Также к терминалу была вызвана бригада скорой помощи.

Как сообщила представитель полиции Средней Франконии, в результате происшествия 11 участников конфликта были сняты с рейса. Расследованием случившегося занимается пограничная полиция аэропорта Нюрнберга. Данных о пострадавших в результате драки пока не поступало.