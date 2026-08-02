Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил о «пяти самых критических днях» для страны после остановки единственной в Венгрии АЭС «Пакш». Его слова приводит газета Világgazdaság.

«Нас ждут пять самых критических дней. Наша энергосистема будет испытывать колоссальную нагрузку; я прошу всех с понедельника еще больше заботиться друг о друге. Давайте с завтрашнего дня будем расходовать электроэнергию еще более осознанно», — призвал он.

Глава правительства также обратился к торговым центрам и магазинам с просьбой снизить интенсивность работы кондиционеров. Кроме того, он призвал отключить декоративную подсветку муниципальных зданий и церквей в ближайшие дни.

По словам Мадьяра, с понедельника также могут быть введены обязательные ограничения на электроснабжение крупнейших промышленных предприятий.

Премьер-министр Венгрии заверил, что безопасность АЭС гарантирована «на 100 процентов».

Ранее Мадьяр сообщил об остановке энергоблоков станции из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Мощность АЭС «Пакш» составляет 2 тыс. МВт, она обеспечивает около 40% выработки электроэнергии в Венгрии. Как отмечает Világgazdaság, с момента запуска станции в 1982 году необходимость в ее полной остановке ни разу не возникала.