Информация о том, что Иран согласился с предложением катарских посредников о возобновлении работы Ормузского пролива, не соответствует действительности. Об этом агентству Fars заявил представитель иранской переговорной команды.

По его словам, соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив не достигнуто, а распространяемая информация об этом является недостоверной. Представитель переговорной команды отметил, что пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока «США продолжают свои враждебные действия».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированного масштабного удара по Ирану после достижения общих договоренностей о параметрах будущего соглашения. По его словам, договоренности предусматривают немедленное открытие Ормузского пролива и устранение ядерной угрозы со стороны Ирана.