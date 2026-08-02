Беларусь начала формирование на границе с Украиной 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич в эфире телеканала белорусского Минобороны «ВоенТВ».

«Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», – сказал Ильюкевич.

К настоящему времени уже сформирована часть подразделений новой бригады, укомплектован офицерский состав и призваны военнослужащие. Дислокация подразделения планируется в районе Гомеля, примерно в 40 км от границы с Украиной, подчеркнул командующий силами спецопераций.

В настоящее время в составе ВС Беларуси действуют три отдельные десантно-штурмовые бригады – 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и 5-я в Марьиной Горке под Минском.