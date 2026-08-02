Сотрудники МЧС Азербайджана в поселке Бильгя Сабунчинского района Баку спасли трех человек, оказавшихся в бедственном положении в море, однако еще один человек погиб при купании на необорудованном участке. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, благодаря оперативным действиям водолазов-спасателей удалось вывести из воды Махаббат Фаталиеву (2001 года рождения), Сахиля Мустафаева (2000 года рождения) и Эльбруса Джалалова (2001 года рождения).

Кроме того, в поселке Бильгя произошел еще один несчастный случай на воде. На необорудованном для купания участке, расположенном примерно в одном километре от ближайшего спасательного поста, утонул человек.

К поисковой операции были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах. В результате поисков тело Нияза Пирмамедова 2005 года рождения обнаружили, извлекли из воды и передали по назначению.