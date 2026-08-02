Огромные вложения США в развитие искусственного интеллекта могут создать серьезные риски для экономики страны, если не оправдают ожиданий и окажутся очередным финансовым «пузырем». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, США «сейчас приближаются к зоне риска из-за тех денег, которые вливаются в искусственный интеллект». В ближайшие четыре года объем инвестиций в строительство дата-центров может достичь $7 трлн. Эта сумма «достаточна для того, чтобы нанести экономике серьезный ущерб, если рост производительности не будет достаточным для того, чтобы их (инвестиции – ред.) оправдать».

Еще одним фактором риска WSJ называет все более активное использование заемных средств для развития ИИ-индустрии. По мнению издания, если искусственный интеллект «станет пузырем», последствия могут затронуть не только отрасль, но и финансовую систему в целом, поскольку «это не та вещь, которую рынок может игнорировать».

При этом газета отмечает, что пока снижение котировок акций компаний, связанных с ИИ, компенсируется ростом в других секторах рынка. Однако «однажды обвал может оказаться большим и потянуть за собой вниз весь рынок».