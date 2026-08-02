Украинские пилоты в ближайшее время начнут подготовку к переходу на новые истребители Gripen E, при этом процесс обучения продвигается быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, украинские Воздушные силы в короткие сроки освоили новые средства противовоздушной обороны. Он отметил, что украинские пилоты уже несколько лет эксплуатируют истребители F-16 и Mirage, а часть летного состава параллельно проходит подготовку в Швеции.

«В украинском небе в скором времени увидим «Грипены», – заявил украинский лидер, добавив, что власти продолжают переговоры с французскими партнерами, чтобы в украинском небе также появились истребители Rafale.