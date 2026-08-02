Крупнейшее в США месторождение вольфрама обнаружено в штате Невада. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на отчет горнодобывающей корпорации 3 Proton Lithium (3PL).

По ее данным, оценочная стоимость ресурсов на проекте Railroad Valley Minerals составляет около $152 млрд.

Как отмечает Financial Times, более трети территории месторождения находится в зоне, принадлежащей NASA и используемой агентством для калибровки спутниковых систем. Компания 3PL намерена добиваться снятия ограничений на проведение разведочных работ и добычу полезных ископаемых на этой территории.