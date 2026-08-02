Число погибших в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы возросло до пяти человек – еще два человека скончались в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В тяжелом состоянии продолжают находиться шесть пострадавших, медики оказывают им необходимую помощь и борются за их жизни.

Правоохранительные органы тем временем сняли оцепление вокруг здания, где произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва у летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы погибли три человека, еще 15 пострадали.

Как пишет «Коммерсант», целью взрыва могли стать гости закрытого мероприятия. Предположительно, на вечеринке мог присутствовать главком ВКС России Александр Чайко, в честь которого проходило празднование 55-летия.