Строительство автомобильной дороги Горадиз — Агбенд вышло на завершающий этап, сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев. Об этом сообщает Report.

По его словам, ряд компаний проявляет интерес к созданию в регионе складских комплексов и логистических центров, а также к расширению возможностей для грузовых перевозок и хранения продукции.

«Все это придаст серьезный импульс экономическому развитию региона и его превращению в международный транспортный узел», – сказал Гаджиев на церемонии открытия VII Летнего лагеря диаспорской молодежи.

Гаджиев подчеркнул, что масштабный проект «Великое возвращение» предусматривает не только возвращение жителей в родные места, но и развитие бизнеса, образования, сферы услуг на освобожденных территориях, а также создание новых возможностей для реализации различных инициатив.

Он отметил, что государство формирует необходимые условия для этого, в том числе за счет налоговых и таможенных льгот, финансовых инструментов для предпринимателей и поддержки инвесторов.

По словам Гаджиева, в регионе активно развиваются сельское хозяйство, логистика, сфера услуг, туризм и культура. В Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах созданы две ключевые экономические зоны – Агдамский промышленный парк и Экономическая зона Аразской долины в Джебраиле. В последней уже работают или реализуют свои проекты более 19 компаний-резидентов.