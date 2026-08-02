Переговоры между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающем этапе, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«В начале сегодняшнего заседания правительства министр иностранных дел Аббас Арагчи представил отчет о текущем состоянии переговоров между Ираном и Оманом. Он отметил прогресс в ходе переговоров и заявил, что переговоры находятся на завершающей стадии и приближаются к окончанию», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале Арагчи.

Ранее агентство Fars сообщило, что Тегеран не давал согласия на открытие Ормузского пролива, а распространенная телеканалом N12 информация о принятии Ираном предложения катарских посредников по восстановлению судоходства не соответствует действительности.