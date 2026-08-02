Фильм «Человек-паук. Новый день» установил рекорд по сборам в первый день проката в США и Канаде, заработав около $167 млн и превзойдя результат «Мстителей: Финал». Об этом сообщает Marvel.

При этом по итогам стартового уик-энда картина заняла второе место в истории североамериканского проката. За первые выходные фильм собрал $355 млн в США и Канаде, уступив лишь «Мстителям: Финал», которые заработали около $357 млн.

Мировые сборы «Человека-паука. Нового дня» за первый уик-энд достигли $927 млн. Из этой суммы $572 млн пришлись на международный прокат, а в Китае фильм заработал $121 млн.

Главную роль Питера Паркера вновь исполнил Том Холланд. В картине также снялись Зендея, Джейкоб Баталон, Джон Бернтал, Сэди Синк и Марк Руффало. Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон.

По сюжету Питер Паркер продолжает бороться с преступностью в Нью-Йорке, но вынужден жить в одиночестве, поскольку жители города больше не помнят его. События фильма происходят спустя четыре года после картины «Человек-паук: Нет пути домой».

Фильм вышел в широкий прокат 31 июля 2026 года.