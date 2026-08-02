Азербайджанский борец вольного стиля Ибрагим Гасанов завоевал серебряную медаль чемпионата мира среди спортсменов до 17 лет, который проходит в Баку.

В финальной схватке весовой категории до 51 кг Гасанов уступил иранскому борцу Беньямину Майвану со счетом 1:5 и стал серебряным призером мирового первенства.

По итогам соревнований сборная Азербайджана завоевала семь медалей чемпионата мира. Серебряные награды в турнире по греко-римской борьбе выиграли Али Джавадлы (45 кг), Абдуррахман Гусейнли (51 кг) и Исфахан Гасанов (80 кг). Бронзовыми призерами стали Омар Салманов (48 кг), Эльмир Черкязов (60 кг) и Орхан Габибли (65 кг).