Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна на должность премьер-министра республики. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

«На основании части 1 статьи 149 конституции назначить Никола Пашинян премьер-министром», – говорится в указе.

14:35

Правящая фракция «Гражданский договор», получившая большинство мест в парламенте по итогам выборов 7 июня, официально выдвинула своего лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

«Партия «Гражданский договор», как политическая сила, сформировавшая парламентское большинство в Национальном собрании, руководствуясь статьей 149 Конституции Армении, представила президенту республики необходимый пакет документов о выдвижении кандидатуры Никола Пашиняна на должность премьер-министра с целью обеспечения предусмотренной конституцией процедуры назначения премьер-министра», – отметили во фракции.

Согласно окончательным результатам парламентских выборов, опубликованным 14 июня, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила более 49,7% голосов. Это позволяет ей самостоятельно сформировать новое правительство. Партия «Сильная Армения» российского-армянского миллиардера Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, а блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна – более 9,9%.