Страны «семерки» ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовским уровнем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Встреча «семерки», на которой может быть принято соответствующее решение, была запланирована на 15:00 по бакинскому времени.

С октября 2025 года по июль включительно страны «семерки» ОПЕК+ (без учета квоты ОАЭ) уже вернули на рынок около 1,127 млн баррелей в сутки. В августе объем добычи в рамках квоты этой группы вырос еще на 188 тыс. баррелей в сутки.

В случае одобрения увеличения добычи еще на 188 тыс. баррелей в сутки в сентябре «семерка» ОПЕК+ завершит возврат на рынок объемов, ранее сокращенных в рамках добровольных ограничений на 1,5 млн баррелей в сутки (без учета ОАЭ, вышедших из ОПЕК и ОПЕК+).