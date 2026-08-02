Представители традиционного крыла Республиканской партии США начали публично выступать против вице-президента Джей Ди Вэнса, которого многие считают одним из главных претендентов на роль преемника президента Дональда Трампа, сообщает Axios.

Портал отмечает, что критика в адрес Вэнса звучит сразу от нескольких групп внутри Республиканской партии, включая сторонников традиционного консерватизма, консерваторов, выступающих за поддержку Израиля, а также представителей ряда медиаресурсов, связанных с медиамагнатом Рупертом Мердоком. По данным Axios, еще до прошлых выборов Мердок рекомендовал Трампу рассмотреть на пост вице-президента не Вэнса, а нынешнего госсекретаря Марко Рубио.

Как пишет издание, одну из ключевых ролей в этой кампании играет редакционная коллегия The Wall Street Journal, которая ранее неоднократно критиковала Трампа во время его президентских кампаний. Теперь авторы публикаций пытаются убедить республиканцев не передавать Вэнсу лидерство в партии.

Обозреватель Кимберли Страссел заявила, что Вэнс уделяет больше внимания продвижению своей недавно вышедшей книги «Причастие: Возвращение к вере», чем работе над законодательной повесткой республиканцев в Конгрессе. По ее мнению, вице-президент ставит собственные политические амбиции выше интересов партии.

Еще одной претензией к Вэнсу стала его поддержка меморандума о взаимопонимании с Ираном, который впоследствии утратил силу.